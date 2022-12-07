'Tuzak' ve 'Vurgu' ile yapılan aramada 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, jandarmanın 3 adresteki operasyonlarında özel eğitimli köpekler Tuzak ve Vurgu ile yapalın aramada 22 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyenlere yönelik yapılan çalışmada 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpekleri Tuzak ve Vurgu ie yapılan aramalarda gizli bölmelerde saklanan toplam 22 kilo esrar bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Nezir GÜNEŞ
2022-12-07 12:52:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.