Mardin kırsalında PKK´lı teröristlerin 4 malzeme deposu imha edildi

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda kayalıkların arasında tespit edilen 4 depo, içerilerinde bulunan 10 kilo patlayıcı ve diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı´nca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasında teröristlerin depo olarak kullandığı 4 yer tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 10 kilo patlayıcı madde, 5 plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 roket motoru, 18 elektrikli ve mekanik fünye, 5 EYP ateşleme anahtarı, 1 basma düzeneği, EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 tabanca şarjörü, 1 tablet, 1 lazer metre, 1 akımölçer, 1 uzaktan kumanda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, depolar diğer malzemelerle birlikte imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Nezir GÜNEŞ

2022-12-07 12:59:50



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