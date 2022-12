Midyat'ta 'Mahallemin Terzisi' projesiyle 6 kadına 600 bin TL'lik atölye

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, Midyat Aile Destek Merkezi'nin 'Mahallemin Terzisi' projesinde terzilik kursunu tamamlayan 6 kadın, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Kadınların her biri, aile ekonomilerine katkı sunmaları için 100 bin liralık hibe desteğiyle evlerine atölye kuruldu. Kadınların, ürünlerini kendi imkanlarıyla ve Midyat Kadın Kooperatifi aracılığıyla satabildiğini söyleyen Kaymakam Ahmet Solmaz, "Hem üretmeye hem de kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal yardım alan aileleri meslek sahibi yapmak üzere kaymakamlık koordinesinde Aile Destek Merkezi'nce hayata geçirilen 'Mahallemin Terzisi' projesinde, Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi iş birliğiyle açılan terzilik kursunu bitiren 6 kadın kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Kadınlara ayrıca kendi evlerinde 100 bin TL'lik hibe desteğiyle atölye kuruldu. Son model dikiş makinesi, overlok makinesi, buharlı ütü ve masası, elbise dolabı, makas, masa, sandalye gibi malzemelerin yanı sıra belirli oranda yöresel kumaşlar ve iplik bulunan atölyelerde kadınlar, ürettiklerini hem kendi imkanlarıyla hem de Midyat Kadın Kooperatifi aracılığıyla satıp aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

'CİDDİ KAZANÇ SAĞLADIKLARINA ŞAHİT OLDUK'

Kaymakam Ahmet Solmaz ve Aile Destek Merkezi yöneticisi Ayşe Noyan, kadınları evlerinde ziyaret edip, atölyelerindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Solmaz, çalışmaları anlatarak "Dolabından ütü masasına kadar yani bir mini terzi atölyesinde olacak hangi malzemeler gerekliyse vatandaşlarımıza onları sağlamış olduk. Hem kadın kooperatifimizin öncülüğünde üretmiş oldukları ürünleri pazarlamaya çalışıyoruz hem de bireysel olarak onlar kendi pazarlarını kurmaya çalışıyorlar. Şu an edindiğimiz ilk izlenimde, kendi ev ekonomilerine ciddi manada kazanç sağladıklarına şahit olduk. Bu projemizin ne kadar anlamlı ve doğru olduğunu görmüş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süre zarfında da hem üretmeye hem de kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın Aile Merkezi yöneticisi Ayşe Noyan da kadınların ayakları üzerinde durmalarını temenni ettiklerini belirterek, "Küçük evlerinde ev atölyesini açtık onlara. Artık bir terzi oldular. Her bir aile başına 100 bin TL'lik masraf yapıldı. Malzemeler iğneden ipliğe kadar alındı. Yanlarında çıraklar yetiştirmeleri ve ev ekonomilerine güzel bir kazanç getirmelerini hedefliyoruz" dedi.

Evinde atölyesini kuran Rüveyda Önen, "Bize destek oldular, makine verdiler. Kazanç da sağlıyoruz. Diktiğimiz şeyleri de konukevinde satıyorlar. Yani çok güzel bir şey oldu. Mahalle için de çok iyi bir şeydir. Güzel şeyler çıkıyor yani. Çok güzel bir projedir. Kadınlar para kazanacaklar, kimseye muhtaç kalmayacaklar" diye konuştu.

Hanım İdo ise "Onlara teşekkür ediyoruz. Bize bu makineyi, malzemeleri verdiler. Kıyafet, çanta dikiyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz gerçekten. Hem günümüzü geçiriyoruz hem de para kazanıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

