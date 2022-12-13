Midyat'ta 'Mahallemin Terzisi' projesiyle 6 kadına 600 bin TL'lik atölye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat'ta 'Mahallemin Terzisi' projesiyle 6 kadına 600 bin TL'lik atölye

DHA

Midyat'ta 'Mahallemin Terzisi' projesiyle 6 kadına 600 bin TL'lik atölye


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, Midyat Aile Destek Merkezi'nin 'Mahallemin Terzisi' projesinde terzilik kursunu tamamlayan 6 kadın, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Kadınların her biri, aile ekonomilerine katkı sunmaları için 100 bin liralık hibe desteğiyle evlerine atölye kuruldu. Kadınların, ürünlerini kendi imkanlarıyla ve Midyat Kadın Kooperatifi aracılığıyla satabildiğini söyleyen Kaymakam Ahmet Solmaz, "Hem üretmeye hem de kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Sosyal yardım alan aileleri meslek sahibi yapmak üzere kaymakamlık koordinesinde Aile Destek Merkezi'nce hayata geçirilen 'Mahallemin Terzisi' projesinde, Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi iş birliğiyle açılan terzilik kursunu bitiren 6 kadın kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Kadınlara ayrıca kendi evlerinde 100 bin TL'lik hibe desteğiyle atölye kuruldu. Son model dikiş makinesi, overlok makinesi, buharlı ütü ve masası, elbise dolabı, makas, masa, sandalye gibi malzemelerin yanı sıra belirli oranda yöresel kumaşlar ve iplik bulunan atölyelerde kadınlar, ürettiklerini hem kendi imkanlarıyla hem de Midyat Kadın Kooperatifi aracılığıyla satıp aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.
'CİDDİ KAZANÇ SAĞLADIKLARINA ŞAHİT OLDUK'
Kaymakam Ahmet Solmaz ve Aile Destek Merkezi yöneticisi Ayşe Noyan, kadınları evlerinde ziyaret edip, atölyelerindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Solmaz, çalışmaları anlatarak "Dolabından ütü masasına kadar yani bir mini terzi atölyesinde olacak hangi malzemeler gerekliyse vatandaşlarımıza onları sağlamış olduk. Hem kadın kooperatifimizin öncülüğünde üretmiş oldukları ürünleri pazarlamaya çalışıyoruz hem de bireysel olarak onlar kendi pazarlarını kurmaya çalışıyorlar. Şu an edindiğimiz ilk izlenimde, kendi ev ekonomilerine ciddi manada kazanç sağladıklarına şahit olduk. Bu projemizin ne kadar anlamlı ve doğru olduğunu görmüş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süre zarfında da hem üretmeye hem de kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Kadın Aile Merkezi yöneticisi Ayşe Noyan da kadınların ayakları üzerinde durmalarını temenni ettiklerini belirterek, "Küçük evlerinde ev atölyesini açtık onlara. Artık bir terzi oldular. Her bir aile başına 100 bin TL'lik masraf yapıldı. Malzemeler iğneden ipliğe kadar alındı. Yanlarında çıraklar yetiştirmeleri ve ev ekonomilerine güzel bir kazanç getirmelerini hedefliyoruz" dedi.
Evinde atölyesini kuran Rüveyda Önen, "Bize destek oldular, makine verdiler. Kazanç da sağlıyoruz. Diktiğimiz şeyleri de konukevinde satıyorlar. Yani çok güzel bir şey oldu. Mahalle için de çok iyi bir şeydir. Güzel şeyler çıkıyor yani. Çok güzel bir projedir. Kadınlar para kazanacaklar, kimseye muhtaç kalmayacaklar" diye konuştu.
Hanım İdo ise "Onlara teşekkür ediyoruz. Bize bu makineyi, malzemeleri verdiler. Kıyafet, çanta dikiyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz gerçekten. Hem günümüzü geçiriyoruz hem de para kazanıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-12-13 11:59:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de 1000 fıstık fidanı toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Mardin'de 1000 fıstık fidanı toprakla buluşturuldu
MAÜ'ye "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele" konusunda yeni görev
YEREL HABERLER MAÜ'ye "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele" ...
Mardin'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı
(Görüntülü) OTOMOBİL, ÖNCE ÇALIŞANA SONRA ZÜCCACİYE DÜKKANINA ÇARPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL, ÖNCE ÇALIŞANA SONRA ZÜCCACİYE ...
Otomobil, önce çalışana sonra züccaciye dükkanına çarptı
YEREL HABERLER Otomobil, önce çalışana sonra züccaciye dükkanına ...
Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi
Mardin'de kümesten horoz hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mardin'de kümesten horoz hırsızlığı kameraya yansıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.