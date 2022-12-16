Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık (2)



'DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızıltepe´deki programının ardından Derik ilçesine geçti. Burada Kaymakam Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Mardin´in zenginlikler şehri olduğunu belirterek, "İnsanı ve medeniyeti açısından zenginlikler şehridir. Biz zenginliğimizin, insanımızın kıymetini bilelim. Kızıltepe´de teşkilata doğru yürürken kafeterya gibi bir yerin içerisine girerek ne yapıyorsunuz burada? Dedim. Dediler ki `burayı bize kaymakamlık ayarladı, biz üniversite imtihanına çalışıyoruz.´ Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi öğretmen olacak. Annelerine babalarına memleketlerine hayırlı insan olacaklar. Bundan daha büyük bir zenginlik var mı? Önümüzdeki aydan sonra Karadeniz´de Ereğli´nin oralarda doğal gaz çıkacak. Batman´da çıktı dağıtımı başlayacak. Gabar Dağı´nda bugün daha yeni açıldı. 5 kuyuda 12,5 milyar dolarlık petrol bulundu. Bu daha başlangıç. Doğu Akdeniz´de bizim burnumuzu sokmazlardı. Bugün Yunanistan `ben hak sahibiyim´ diyor. Amerika ve Avrupa `ben hak sahibiyim´ diyor. Biz eskiden buralarda cesaret edip, biz de `hak sahibiyiz´ diyemezdik. Şimdi Türkiye ayaklarının üzerinde duruyor. Biz de bal gibi `hak sahibiyiz´ diyoruz. Dünyada gıda krizi oldu Tayip Erdoğan çözdü. İtibar olmasaydı çözemezdi. Türkiye otur aşağıya sen hiçbir şeyi beceremezsin bir şey gerçekleştiremezsin denilen bir Türkiye değil. Kendi arabasını yapan bir Türkiye var. Daha yeni başlıyoruz bu birinci markamız. Daha çok arabalar yapacağız. Çatlasınlar da patlasınlar. Yarın Tayyip Erdoğan Mardin´e geliyor. Hep birlikte onunla beraber olmamız gerekiyor. Ne dedilerse dediler, onu yolundan vazgeçiremediler. Ben `sadece milletin önünde ve Allah´ın önünde eğilirim´ dedi. İnancıyla, değerleriyle, bu millete olan sadakatiyle beraber, yolculuğuna devam etti. Bizim şimdi hep birlikte Mardin´de onunla buluşmamız ve bütün dünyaya bir şey söylememiz lazım. Bu adam, siz ona diz çöktürmeye çalıştınız, çökmedi. Çelme takmaya çalıştınız, düşmedi. Çünkü hem dualarımızla hem de gücümüzle onunla beraberiz dememiz lazım" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Gıyasettin TETİKSelim KAYA

2022-12-16 19:50:24



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