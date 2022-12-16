Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık (2)

DHA

Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık (2)


'DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızıltepe´deki programının ardından Derik ilçesine geçti. Burada Kaymakam Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Mardin´in zenginlikler şehri olduğunu belirterek, "İnsanı ve medeniyeti açısından zenginlikler şehridir. Biz zenginliğimizin, insanımızın kıymetini bilelim. Kızıltepe´de teşkilata doğru yürürken kafeterya gibi bir yerin içerisine girerek ne yapıyorsunuz burada? Dedim. Dediler ki `burayı bize kaymakamlık ayarladı, biz üniversite imtihanına çalışıyoruz.´ Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi öğretmen olacak. Annelerine babalarına memleketlerine hayırlı insan olacaklar. Bundan daha büyük bir zenginlik var mı? Önümüzdeki aydan sonra Karadeniz´de Ereğli´nin oralarda doğal gaz çıkacak. Batman´da çıktı dağıtımı başlayacak. Gabar Dağı´nda bugün daha yeni açıldı. 5 kuyuda 12,5 milyar dolarlık petrol bulundu. Bu daha başlangıç. Doğu Akdeniz´de bizim burnumuzu sokmazlardı. Bugün Yunanistan `ben hak sahibiyim´ diyor. Amerika ve Avrupa `ben hak sahibiyim´ diyor. Biz eskiden buralarda cesaret edip, biz de `hak sahibiyiz´ diyemezdik. Şimdi Türkiye ayaklarının üzerinde duruyor. Biz de bal gibi `hak sahibiyiz´ diyoruz. Dünyada gıda krizi oldu Tayip Erdoğan çözdü. İtibar olmasaydı çözemezdi. Türkiye otur aşağıya sen hiçbir şeyi beceremezsin bir şey gerçekleştiremezsin denilen bir Türkiye değil. Kendi arabasını yapan bir Türkiye var. Daha yeni başlıyoruz bu birinci markamız. Daha çok arabalar yapacağız. Çatlasınlar da patlasınlar. Yarın Tayyip Erdoğan Mardin´e geliyor. Hep birlikte onunla beraber olmamız gerekiyor. Ne dedilerse dediler, onu yolundan vazgeçiremediler. Ben `sadece milletin önünde ve Allah´ın önünde eğilirim´ dedi. İnancıyla, değerleriyle, bu millete olan sadakatiyle beraber, yolculuğuna devam etti. Bizim şimdi hep birlikte Mardin´de onunla buluşmamız ve bütün dünyaya bir şey söylememiz lazım. Bu adam, siz ona diz çöktürmeye çalıştınız, çökmedi. Çelme takmaya çalıştınız, düşmedi. Çünkü hem dualarımızla hem de gücümüzle onunla beraberiz dememiz lazım" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Gıyasettin TETİKSelim KAYA
2022-12-16 19:50:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Derik ve Nusaybin'de vatandaşlarla buluştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Derik ve Nusaybin'de ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU İLK KEZ BATI LİDERLERİNİ NE YAPACAKLARINI BİLMEYECEK ŞEKİLDE YAKALADIK
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU İLK KEZ BATI LİDERLERİNİ NE ...
Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne ...
Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak
YEREL HABERLER Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile ...
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de vatandaşlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de vatandaşlarla bir ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU DERİK&#039;TE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU DERİK'TE VATANDAŞLARLA ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU DERİK&#039;TE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ -1
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU DERİK'TE VATANDAŞLARLA ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU AK PARTİ İL BİNASININ ÖNÜNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU AK PARTİ İL BİNASININ ÖNÜNDE ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU AK PARTİ İL BİNASININ ÖNÜNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU AK PARTİ İL BİNASININ ÖNÜNDE ...
Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'den öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'den öğrencilere ...
Mazıdağı'nda "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" ...
Mardin'de kırsal Küçükköy Mahallesinde çocuk parkı kuruldu
YEREL HABERLER Mardin'de kırsal Küçükköy Mahallesinde çocuk parkı ...
Banyoda elektrik akımına kapılan Yasin, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Banyoda elektrik akımına kapılan Yasin, hayatını ...
Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü
YEREL HABERLER Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle ...
AK Partili Kılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin ziyaretine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER AK Partili Kılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.