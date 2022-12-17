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Midyat'ta Ezidiler, kutsal bayramlarını kutluyor

DHA

Midyat'ta Ezidiler, kutsal bayramlarını kutluyor


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan Ezidiler, kendileri için kutsal olan `Cejna Ezi´ bayramını kutluyor.
Farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı Midyat ilçesindeki Ezidiler, kendileri için kutsal olan 'Cejna Ezi´ bayramını kutluyor. Yıl içerisinde kutladıkları 6 bayramdan birisi olan ve her yıl 3 gün tutulan orucun ardından kutlanan bayram için, gündüz evlerde yapılan bayramlaşma, daha sonra bir düğün salonunda devam etti. Ezidi ailelerini, Müslüman ve Süryani aileler de yalnız bırakmadı.
`BİNLERCE YILDIR KARDEŞÇE YAŞIYORUZ´
Ezidi komşusunu ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Seyfettin Alpsoy, Müslüman, Süryani ve Ezidilerin binlerce yıldır kardeşçe yaşadığını belirterek, "Bizler bu kardeşliğin, hoşgörünün ve sevginin binlerce yıl daha sürmesi için hep dua ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Bu kadim topraklardan bayram coşkusu ve sevinci hiç eksilmesin. Bugün de Ezidi kardeşlerimizin `Cejna Ezi´ bayramları dolayısıyla Şükrü kardeşimizi köydeki evinde ziyaret edip, bayramlaştık, hasret giderdik. Bu vesileyle tüm Ezidi vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
`BU GÜZELLİK BAŞKA HİÇBİR MEMLEKETTE YOK´
Şükrü Dağ ise her bayram Müslüman ve Süryanilerle kardeşçe bayramlaştıklarını ifade ederek, "Bugün bayram dolayısıyla hem Müslüman hem de Süryani kardeşlerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Her bayram birbirimizi ziyaret eder ve bayramlaşırız. Bu hafta bizim bayramımız. Herkes bize misafirliğe geliyor. Önümüzdeki hafta Süryanilerin bayramı olacak ve herkes bu defa onları ziyaret edip bayramlaşacak. Bu güzellik başka hiçbir şehirde ve memlekette yok. Midyat'taki bu dinler arası hoşgörünün, sevginin hiç bitmemesini diliyoruz. İnşallah birlikte daha çok bayramları da kutlarız. Ben de bütün Ezidi halkımın bayramını kutluyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-12-17 14:09:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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