Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok (2)

AK PARTİ İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Valiliğe geçerek Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışını, kurdele keserek gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta, "Partimizin Mardin il hizmet binasının, yeni hizmet alanının tüm Mardin'imize, Mardinli kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Açılışın ardından binaya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada partililerle bir araya geldi. (DHA)Burak EMEKSerhat ÖZDEMİRNezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR, Nezir GÜNEŞ
2022-12-17 19:06:41
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.