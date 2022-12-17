Mardin'de 1000 saka ile yakalandı; 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de bir yolcu otobüsünde, avlanması ve beslenmesi yasak 1000 canlı saka ile yakalanan yolcuya, 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan kontrolde avlanması ve beslenmesi yasak olan 1000 saka ele geçirildi. Sakaları taşıyan yolcu, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliye 1 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, sakaları doğaya saldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-12-17 19:54:01



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