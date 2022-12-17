Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok (3)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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MARDİN´DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışının ardından gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı buluşmanın ardından Mardin Havalimanı´na geçerek kentten ayrıldı. Erdoğan´ın toplu açılış töreninde, adının Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar olarak değiştirileceğini açıkladığı Mardin Havalimanı´nın adının yazıldığı yere 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' afişinin asıldığı görüldü. (DHA)Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/ MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR

2022-12-17 21:24:37



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