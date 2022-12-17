Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok (3)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok (3)


MARDİN´DEN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışının ardından gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı buluşmanın ardından Mardin Havalimanı´na geçerek kentten ayrıldı. Erdoğan´ın toplu açılış töreninde, adının Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar olarak değiştirileceğini açıkladığı Mardin Havalimanı´nın adının yazıldığı yere 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' afişinin asıldığı görüldü. (DHA)Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/ MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR
2022-12-17 21:24:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARDİN&#039;DE - DETAY GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARDİN'DE - ...
Mardin'de 1000 saka ile yakalandı; 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Mardin'de 1000 saka ile yakalandı; 1 milyon 200 bin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: ...
Mardin'de bir otobüste 1000 saka kuşu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de bir otobüste 1000 saka kuşu ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Midyat'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Midyat'ta ...
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MARDİN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞINI YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MARDİN AK PARTİ İL ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: ...
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DERİK OVASI SULAMASI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DERİK OVASI SULAMASI ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mardin'de toplu ...
Bakanlar Soylu, Varank ve Nebati, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu, Varank ve Nebati, Mardin'de toplu ...
Midyat'ta Ezidiler, kutsal bayramlarını kutluyor
YEREL HABERLER Midyat'ta Ezidiler, kutsal bayramlarını kutluyor
Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne ...
İçişleri Bakanı Soylu, Savur ve Artuklu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Savur ve Artuklu ilçelerinde ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU MARDİN&#039;DE HALKA HİTAP ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU MARDİN'DE HALKA HİTAP ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU &#039;DAHA YENİ BAŞLIYORUZ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU 'DAHA YENİ ...
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne ...
İçişleri Bakanı Soylu, Derik ve Nusaybin'de vatandaşlarla buluştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Derik ve Nusaybin'de ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU İLK KEZ BATI LİDERLERİNİ NE YAPACAKLARINI BİLMEYECEK ŞEKİLDE YAKALADIK
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU İLK KEZ BATI LİDERLERİNİ NE ...
Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne yapacaklarını bilmeyecek şekilde yakaladık
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İlk kez Batı liderlerini ne ...
Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak
YEREL HABERLER Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile ...
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de vatandaşlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de vatandaşlarla bir ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU DERİK&#039;TE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU DERİK'TE VATANDAŞLARLA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.