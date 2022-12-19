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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, TIR, yol kenarındaki C.I.'ya (14) çarparak devrildi. Kazada şoför Doğan Ünüştü (23) hayatını kaybetti, C.I. ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Duruca Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Doğan Ünüştü yönetimindeki 33 ALR 576 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarındaki C.I.'ya çarpıp devrildi. Ekipler, Ünüştü'nün hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan C.I. da Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-12-19 14:06:15



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