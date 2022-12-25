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Midyat'ta Süryaniler Doğuş Bayramı´nı kutlamaya başladı

DHA

Midyat'ta Süryaniler Doğuş Bayramı´nı kutlamaya başladı


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesindeki Süryaniler, Hristiyanların ilk dini bayramı olan ve Hazreti İsa´nın doğuşunu simgeleyen `Doğuş´ (Yaldo) bayramını kutladı. 10 gün sürecek etkinliklerde, Süryaniler oruç tutarak, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak duracak. 
Hristiyanların ilk bayramı olan ve Hazreti İsa´nın doğuşunu simgeleyen `Doğuş´ (Yaldo) bayramı, Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Mardin´in Midyat ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Hristiyanların `Noel Yortusu´ ve Süryani halkının `Yaldo´ bayramı olarak her yıl kutladığı etkinliklerde, 10 gün boyunca hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak sakınarak oruç tutulacak. Bayram kutlamaları ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi´nde yapıldı. Burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş yönetti. Ayine, ilçe merkezi, köyler ve Avrupa'dan gelen Süryani vatandaşlar katıldı. Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. Ayinde Hz. İsa´nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Bu sırada kadınlar da zılgıt çekti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kilisenin konuk odasına geçen Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bayramlaşmaya gelenlerin tebriklerini kabul etti.
Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, bayramın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini dilediklerini belirterek, "Bugün Doğuş Bayramımızdır. Yaldo dediğimiz `Doğuş´ bayramı. İsa Mesih'in doğum günüdür. Bugün burada toplandık. Metropolit ile bugün ayine katıldık. Herkesin, bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum" dedi.
Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ise bayramı her yıl 25 Aralık'ta kutlamaya başladıklarını vurgulayarak, "Sabit bir güne denk geliyor. Hangi güne denk gelirse kutluyoruz. Biliyorsunuz bugün bizim için büyük bir gündür. Çünkü yaklaşık olarak 2 bin 22 yıl önce Hazreti İsa doğdu. O günden şimdiye kadar yapılıyor bu bayramlar. İnsanlarının mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. 5 yaşından 95 yaşına kadar herkes katıldı. Tabii ki dualarımız hem ülkemiz için hem insanlık için ayırım yapmadan huzur olsun, barış olsun. Mutluluk olsun tüm dünyada, tüm insanlar arasında" ifadelerini kullandı. 
Kiliseye gelen çocuklardan Semanta İran ise, bayram nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-12-25 14:50:04

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