Mardin´de 'Kökünü kurutma operasyonu': 61 kişiye gözaltı kararı



Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´de uyuşturucu satıcılarına yönelik 750 polisin katılımıyla sabah saatlerinde `Kökünü kurutma operasyonu´ düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden birçoğu gözaltına alınırken, operasyonun sürdüğü bildirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde 750 personelin katılımıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Dron ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.

Mardin Valiliği´nden, operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Uyuşturucu ticareti yapmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce `Kökünü Kurutma Operasyonu´ başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde bulunan toplam 61 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 61 adreste saat 06.30´da eş zamanlı operasyon başlatıldı." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-12-28 09:36:28



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