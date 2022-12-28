Kızıltepe'de, hastane bahçesinde kavga kamerada

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde öğle saatlerinde iki grup arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yere yatırılan kişinin başına defalarca tekme atıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir GÜNEŞ
2022-12-28 15:33:16
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