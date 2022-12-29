Nusaybin'de husumetli aileler arasında sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan sopa ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye, alındı. Nusaybin'de ilk tedavileri yapılan yaralılardan 3'ü, Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-12-29 22:16:07
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