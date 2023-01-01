Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 14 gün önce sürücüsünün öldüğü TIR´ın çarparak ağır yaraladığı 14 yaşındaki Cihan Işık, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 19 Aralık 2022'de sabah saatlerinde Duruca Mahallesi uluslararası arası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Doğan Ünüştü (23) yönetimindeki 33 ALR 576 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 14 Cihan Işık'a çarparak devrildi. Ekipler, Ünüştü'nün hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Işık da Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cihan Işık, bugün hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Işık'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-01-01 17:04:50
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