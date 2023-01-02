Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin

2023-01-02 09:19:46



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