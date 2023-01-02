Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı (4)



BELEDİYE BAŞKANI ALTINDAĞ: ÇOK ACI BİR OLAY

Mardin'de, kamu çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazaya ilişkin Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, "Mardin için 'geçmiş olsun' diyorum, çok acı bir olay. Başımız sağ olsun. Gencecik çocuklar, içlerinde kamu personelleri var, çalışanlar var. Rabb'im bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Vefat edenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İçlerinde Ömerli'de çalışan 2 personelimiz de vardı. Midyat'tan gelerek ilçede çalışanlar da vardı. Nereden bakarsanız çok acı bir olay. Sözün bittiği noktadayız. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" açıklamasında bulundu. (DHA)Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2023-01-02 12:56:30



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