Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı (5)



6 CENAZE MİDYAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'de kamu çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, defnedilmek üzere Midyat ilçesine getirildi. 6 kişi için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ahmet Solmaz ve kamu kurumlarının müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı. Vali Demirtaş ile Kaymakam Solmaz, kazada ölenlerin yakınları ile görüşüp,başsağlığı diledi. Cenaze namazının ardından Kamuran Önen ve Yusuf Tunç, Kıble Mezarlığı'nda; Ruken Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Kalo Mezarlığı'nda; Abdullah Macit ise Ortaca köyü mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

BABASI ŞEHİT

Abdullah Macit'in babası Şükrü Macit'in terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi. Macit'in şehit babasının yanına defnedildiği bildirildi. Büşra Keleş'in öğretmen olduğu, Fatma Kaya'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda, Ruken Adam, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Kamuran Önen'in ise valiliğe bağlı kurumlarda çalıştığı öğrenildi.(DHA)Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Nezir GÜNEŞ, Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-01-02 15:40:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.