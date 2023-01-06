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Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, akrabası M.B.´nin park etmek istediği TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücü M.B., plakası öğrenilemeyen TIR´ını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı. Çevredekilerin fark etmesiyle M.B. TIR´ı durdurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü M.B. gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Sürücü M.B.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-06 00:07:44



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