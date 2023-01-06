15 aylık Hicran'ın ölümüne neden olan sürücü: Bu vicdan azabı ömür boyu yeter bana



Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, komşuları da olan akrabası Mehmet B.'nin yeni aldığı ve park etmek istediği TIR'ın altında kalarak ölen 15 aylık Hicran Bozkurt, toprağa verildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk deilen sürücü Mehmet B. ifadesinde, "Bu vicdan azabı ömür boyu yeter bana. Keşke TIR'ı almasaydım, keşke TIR yansaydı, devrilseydi de yeğenim Hicran'a bir şey olmasaydı" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesi kırsal Kumlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Mehmet B., plakası öğrenilemeyen ve yeni aldığı TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle, Mehmet B., TIR'ı durdurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hicran, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Hicran bebeğin cansız bedeni, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kumlu Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'KİM KENDİ ÖZ YEĞENİNE KIYMAK İSTER'

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet B., jandarmadaki işlemleri sonrası, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sürücü Mehmet B.'nin, jandarmadaki ifadesinde çok üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirterek, "Hicran, arabanın arka tarafında değil de yan tarafında kör nokta denilen yerde kaldığı için orada olabileceğini hiç fark etmedim. Kim bir bebeğe kıymak isterdi, hem de kendi öz yeğenine. Bu vicdan azabı ömür boyu yeter bana. Keşke TIR'ı almasaydım, keşke TIR yansaydı, devrilseydi de yeğenim Hicran'a bir şey olmasaydı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-06 11:35:40



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