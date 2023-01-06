Mardin'de 100 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada

Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, apartman bahçesindeki 100 bin lira değerinde olan motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 03.30 sıralarında, Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman bahçesindeki motosikleti fark eden kimliği belirsiz kişi, içeri girdi. Musab Yiğit'e ait 47 AAV 232 plakalı motosikletin kilidini açıp, bağlı olduğu zinciri de kıran şüpheli, çalıştırarak kaçtı. Motosikletini sabah yerinde göremeyen Yiğit, durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletinin 100 bin TL değerinde olduğunu belirten Musab Yiğit, "Motoru her zamanki gibi park ettiğim yere bırakıp önce anahtarlayıp sonra da zincirledim. Sabah işe gidince fark ettim. Güvenlik güçlerine haber verdik, şikayette bulunduk. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Güvenlik kameralarını izlediğimizde şok geçirdik. Hayretler içerisinde kaldım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-06 13:11:28
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