15 aylık yeğeni Hicran'ın ölümüne neden olan sürücüye tutuklama (2)



HAKİMLİKTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'de, yeni aldığı TIR'ı evin önüne park ederken, 15 aylık yeğeni Hicran Bozkurt'a çarpıp ölümüne neden olan Mehmet Bozkurt tutuklandı. Mehmet Bozkurt'un, hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Bozkurt, Mardin Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, şunları söyledi:

"Yeni aldığım TIR'ı, olay gününden bir önceki akşam avlumuza park ettim. 5 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında avluda bulunan 47 ACF 609 plaka aracımı çalıştırdım ve takograf taktırmak için Kızıltepe'ye gidecektim. Aracım yeni olduğu için dorse takılı değildi. Aracım çalışır vaziyetteyken hareket etmeden, yanımda içecek sigaranın olmadığını fark ettim ve eve sigara almaya gittim. Evden sigara alıp geldikten sonra tekrar çalışan aracıma bindim ve ileri doğru hareket edince taşın üzerinden geçtiğimi düşünerek durdum. Dikiz aynasına baktığımda herhangi bir şey göremedim. Daha sonra araçtan aşağıya inerek kontrol ettiğimde aracın arkasında bir kız çocuğunun yerde yatar vaziyette olduğunu gördüm. Yerde yatan kız çocuğunun kim olduğunu tanıyamadım. Bu kız çocuğunun herhangi bir yerinde kanama yoktu. Ancak sağ yanak ve dudak kısmının ezilmiş vaziyette olduğunu gördüm. Hemen kucağıma aldım ve "Abla, bu çocuk kimin? Onu ezdik, çabuk gel" diye bağırdım." (DHA)Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-07 18:14:51



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