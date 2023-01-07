Mardin'de kablo hırsızlığı kamerada

Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde bir eve ait kabloların, iki hırsız tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesi´nde bulunan bir evde meydana geldi. Evin bulunduğu sokağa gelen iki hırsız, dış kısmında bulunan kabloları keserek çaldı. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından yapılan şikayet üzerine polis, güvenlik kameralarını izleyerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kabloların çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-07 19:00:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.