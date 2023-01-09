Mardin´de ambulans uçak, Zehra Beren bebek için havalandı

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de soluk borusu rahatsızlığı bulunan 5 aylık Zehra Beren E., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi.

Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Zehra Beren E.'ye konjenital trakeomalazi (soluk borusuna destek olan kıkırdağın doğuştan gevşek olması) teşhisi konuldu. Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verilen Zehra Beren bebek için Sağlık Bakanlığı´ndan ambulans uçak talep edildi. Zehra Beren bebek, Mardin Havalimanı'na inen uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi´ne götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-09 16:27:12



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