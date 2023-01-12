Mardin´de terör operasyonunda 4 tutuklama

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı YPG/PYD´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü, tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Kızıltepe Terörle Mücadele Grup Amirliği'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, ele geçirilen dokümanlarda PKK/KCK terör örgütü ve Suriye yapılanması YPG/PYD ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında aranma kaydı, ifade ve teşhis bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-12 13:35:05
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