Mardin´de terör operasyonunda 4 tutuklama

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı YPG/PYD´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü, tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Kızıltepe Terörle Mücadele Grup Amirliği'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, ele geçirilen dokümanlarda PKK/KCK terör örgütü ve Suriye yapılanması YPG/PYD ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında aranma kaydı, ifade ve teşhis bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-12 13:35:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.