Tekstil atölyesinde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri hastanede tedaviye alındı.
Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi İpek Yolu Caddesi'ndeki 7 katlı binanın ilk 2 katındaki tekstil atölyesinde, dün gece yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale etmek için fabrikanın kapılarını kırdı. Bu sırada bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiyeci, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-13 13:49:29
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