Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Salih KESKİNAhmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Alakuş Üçyol mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü bilinmeyen 47 ABJ 783 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan Uğur Özer (29), Mahsun Önder (31), Selçuk Ateş (39) ve Salih Uysal (34) yaralandı. Yaralılar Kızıltepe ve Nusaybin devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, bir süre ulaşıma kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Ahmet AKKUŞ
2023-01-13 21:06:40
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