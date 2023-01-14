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Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden kendini yakarak öldüren Taş ile ilgili açıklama

DHA

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden kendini yakarak öldüren Taş ile ilgili açıklama


Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de üzerine döktüğü yanıcı maddeyi ateşe veren Bubo Taş (67) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanan haberler üzerine açıklama yaparak, Taş´ın ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girerek intihar ettiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, 2 gün önce Sanayi Sitesi´nde üzerine yanıcı madde döküp kendisini ateşe vererek intihara teşebbüs eden ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Bubo Taş ile ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "12.01.2023 günü saat 21.00 sıralarında ilimiz Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi´nde ikamet eden Bubo Taş (Mardin-1956 doğumlu) isimli şahıs Sanayi Sitesi´nde üzerine yanıcı ve yakıcı madde dökerek kendisi ateşe vermek suretiyle intihara teşebbüs etmiş, ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne intikal ettirilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, müntehirin çocukları ile ve aile yakınlarının verdiği bilgiye göre, "Bubo Taş isimli şahsın ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girerek intihar ettiği" anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-14 01:26:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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