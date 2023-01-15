Ambulans uçak, Jiyan bebek için havalandı

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Salih TEKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de hemofili tanısı konulan 50 günlük Jiyan bebek, ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi.

Mardin´de 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili tanısı konuldu. Jiyan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara´ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin´e ambulans uçak gönderildi. Ambulansla Mardin Havalimanı´na götürülen Jiyan bebek, uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı´na nakledildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-15 23:23:41



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