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Ambulans uçak, Jiyan bebek için havalandı

DHA

Ambulans uçak, Jiyan bebek için havalandı


Salih TEKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de hemofili tanısı konulan 50 günlük Jiyan bebek, ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi.
Mardin´de 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili tanısı konuldu. Jiyan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara´ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin´e ambulans uçak gönderildi. Ambulansla Mardin Havalimanı´na götürülen Jiyan bebek, uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı´na nakledildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-15 23:23:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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