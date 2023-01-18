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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin, geçen yıl 2 milyon 700 bin turist ağırladı

DHA

Mardin, geçen yıl 2 milyon 700 bin turist ağırladı


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)BİNLERCE yıllık tarihi ile kültür ve cazibe merkezine dönüşen Mardin, 2022'de 2 milyon 700 bin turist ağırladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "Yaklaşık 700 bin kişi konakladı. 2 milyon kişiye yakın giriş-çıkışlar oldu. 2023'te ise 1 milyon konaklamayı aşacağımızı hissediyoruz" dedi.
Birçok din, dil ve kültürü aynı potada eriterek binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Mardin, özellikle son yıllarda cazibe noktalarından biri haline geldi. Özellikle Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. 700 bin turistin otellerde konakladığı kentte, ziyaretçi sayısı 2022'de 2 milyon 700 bine ulaştı.
2023 HEDEFİ KONAKLAMADA 1 MİLYON TURİST
Bu yıl 1 milyon turisti otellerde ağırlamak istediklerini belirten Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "2022 yılı, Mardin turizmi için çok güzel geçti. Yaklaşık 700 bin kişi konakladı. 2 milyon kişiye yakın giriş-çıkışlar oldu. Misafirlerimiz büyülenmiş bir şekilde geri döndü. Çünkü Mardin, her kesime, her ırka hitap eden bir şehir. Daha önce belli dönemlerde turizm sezonu vardı. Fakat şu an tüm yıla yayılmış durumda. Şu an ocak ayındayız ama bize gelen talep ve misafirler var. 2023'te ise 1 milyon konaklamayı aşacağımızı hissediyoruz" dedi.
Otel işletmecisi Veysel Demir de 2022'nin kendileri açısından çok verimli geçtiğini belirterek, "2022'den beklentilerimiz çok güzeldi. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranı ile çalıştı. 2023 hedeflerimiz yüzde 100 doluluk oranını yakalamaktır. İnşallah 12 ay boyunca gelen misafirlerimizi ağırlamayı düşünüyoruz. Herkesi Mardin'e bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-18 10:36:16

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