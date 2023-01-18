Okul çatısından pencerelere tutunarak inen çocuk kamerada

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Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 3 katlı okulun çatısına çıkıp, pencereden tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma inen çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki 3 katlı ilkokulun çatısına çıkan, ismi ve yaşı bilinmeyen çocuk, pencerelerden tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma indi. Bu anlar, okula yakın apartmanda oturan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun okul çatısına çıktığı, pencerelere tutunarak, okul tabelasının asıldığı kısma indiği görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-18 18:04:08



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