Okul çatısından pencerelere tutunarak inen çocuk kamerada

Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 3 katlı okulun çatısına çıkıp, pencereden tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma inen çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki 3 katlı ilkokulun çatısına çıkan, ismi ve yaşı bilinmeyen çocuk, pencerelerden tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma indi. Bu anlar, okula yakın apartmanda oturan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun okul çatısına çıktığı, pencerelere tutunarak, okul tabelasının asıldığı kısma indiği görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-18 18:04:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.