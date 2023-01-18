Okul çatısından pencerelere tutunarak inen çocuk kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul çatısından pencerelere tutunarak inen çocuk kamerada

DHA

Okul çatısından pencerelere tutunarak inen çocuk kamerada


Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 3 katlı okulun çatısına çıkıp, pencereden tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma inen çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki 3 katlı ilkokulun çatısına çıkan, ismi ve yaşı bilinmeyen çocuk, pencerelerden tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma indi. Bu anlar, okula yakın apartmanda oturan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun okul çatısına çıktığı, pencerelere tutunarak, okul tabelasının asıldığı kısma indiği görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-18 18:04:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de öğrencilerin yazdığı hikayeler kitapta buluştu
YEREL HABERLER Mardin'de öğrencilerin yazdığı hikayeler kitapta ...
Mardin'in Artuklu ilçesinde kapalı semt pazarı çalışması başladı
YEREL HABERLER Mardin'in Artuklu ilçesinde kapalı semt pazarı ...
(Görüntülü) MARDİN, GEÇEN YIL 2 MİLYON 700 BİN TURİST AĞIRLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARDİN, GEÇEN YIL 2 MİLYON 700 BİN TURİST ...
Mardin, geçen yıl 2 milyon 700 bin turist ağırladı
YEREL HABERLER Mardin, geçen yıl 2 milyon 700 bin turist ağırladı
Mardin Büyükşehir Belediyesince Ravza kapalı pazar alanı yenileniyor
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesince Ravza kapalı pazar ...
MBB Gençlik Merkezinde psikoterapi ve psikolojik danışmanlık desteği
YEREL HABERLER MBB Gençlik Merkezinde psikoterapi ve psikolojik ...
(Görüntülü) MARDİN&#039;DE OKUL OKUYAMAYAN İŞ İNSANI, 16 DERSLİKLİ FEN LİSESİ YAPTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARDİN'DE OKUL OKUYAMAYAN İŞ İNSANI, ...
Mardin'in Kabala Mahallesi'nde içme suyu hattında yenileme çalışması
YEREL HABERLER Mardin'in Kabala Mahallesi'nde içme suyu hattında ...
Mardin'de cezaevleri için başlatılan kitap bağışı kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Mardin'de cezaevleri için başlatılan kitap bağışı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.