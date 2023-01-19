Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 4´e çıktı (2)

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin´in Artuklu ilçesinde Iraklı 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı cipe düzenlenen saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-19 13:30:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.