Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (3)

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DİĞER YARALI DA KURTARILAMADI

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmed Jalaladeen İbrahim de kurtarılamadı. Ölü sayısı 5´e çıkarken, İbrahim'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilecek, orada bekleyen 4 cenazeyle birlikte yakınlarına teslim edilip Irak'a götürülecek. Ölenlerin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Haklarındaki iddiaları reddettikleri belirtilen şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor. (DHA)

Salih KESKİN-Tekin YALÇINKAYA/ MARDİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Tekin YALÇINKAYA

2023-01-19 15:47:19



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