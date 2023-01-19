Irak plakalı cipe saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı (4)

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölen 5 kişinin, Nusaybin'de mola verdikleri ve saldırıdan dakikalar önce dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Saat 23.44'te kaydedilen görüntülerde; Hındreen Abdullah Salih (39) ve Waheda Haedar Jasim'in (63), Chiman Shaheen Khalid'in (75) kolundan tutup vitrinlere baktığı, Abdullah Saleh Mustafa (69) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) peş peşe tesise girdikleri, tesisten ayrılmalarının ardından 30 kilometre sonra saat 01.00 sıralarında saldırıya uğradıkları görülüyor.Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-19 16:27:59
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