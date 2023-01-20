Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİMardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nın ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin Oğuz Jandarma Karakolu´ndaki ifade işlemleri devam ediyor. Öte yandan kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybeden Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) cenazesinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmasının ardından morgda bekletilen Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) ve Chiman Shaheen Khalid´in (75) cenazeleri de yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Irak'ın Duhok kentine gönderilmek üzere yola çıktı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Morgdan cenazelerin alınması

Cenazelerin araçlara konulması

Hastane ve morg önünden detaylar

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Salih KESKİN-Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Nezir GÜNEŞ

2023-01-20 00:21:21



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