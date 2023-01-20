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2 ŞÜPHELİ SERBEST

Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki cipte Iraklı 5 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan M.Y. ve Z.K. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Daha önce gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nin Oğuz Jandarma Karakolu´ndaki işlemleri ise sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-20 10:29:58



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