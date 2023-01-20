Evde eğitim gören cam kemik hastası kardeşlerin karne sevinci



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde cam kemik hastalığı nedeniyle evde eğitim gören Muhammed (9) ve Civan Güneş (15) kardeşler, karne sevinci yaşadı.

Midyat ilçesinde kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan ve `cam kemik´ olarak bilinen doğuştan `osteogenesis imperfecta´ hastası 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed ve ağabeyi 4'üncü sınıf öğrencisi Civan Güneş kardeşler, Milli İrade İlkokulu'na kayıt yaptırdıktan sonra rahatsızlıkları nedeniyle okula gidemeyince, eğitimleri evlerinde verilmeye başlandı. Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte Güneş kardeşler, karnelerini de evlerinde aldı. Kardeşlere karnelerini Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Aygün verdi. Kardeşlere ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nca gönderilen eğitim seti hediye edilerek, pasta kesildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, evde eğitim gören çocukların sevinçlerine ortak olmak istediklerini belirterek, "Bugün karne sevincini yaşama günümüz. Diğer bütün okullarımızda bu sevinç yaşanırken evde eğitim gören öğrencilerimizin de sevincine ortak olmak istedik. Gönül ister ki bütün öğrencilerimizin bu sevincini beraber birlikte yaşayalım. Ama bazı özel durumu olan çocuklarımızla ancak evlerinde ziyaret ederek gerçekleştirebiliyoruz. Bir de onları ihmal etmeme adına bugün buradayız. Onların sevincine ortak oluyoruz" dedi.

Kardeşlerin babası Abdülkerim Güneş ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-01-20 12:17:59



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