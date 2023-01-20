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Mardin´de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada (3)

DHA

Mardin´de, cipteki Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada (3)


MARDİN STK PLATFORMU'NDAN KINAMA
Kentte faaliyet gösteren 61 dernek, vakıf ve sendika yetkilisinin bir araya gelerek kurduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşu Platformu'nca Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanılarak 5 Iraklının öldürüldüğü saldırıyı kınayan açıklama yapıldı. Açıklamaya Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurum yöneticileri, STK´ların temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Platform adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanı Necmettin Başboğa, bu tür olayların yaşanmamasını temenni ettiklerini belirterek, "Komşumuz Duhok şehrinden kara yoluyla Habur´dan geçerek ülkemize gelen ve kalleşçe bir saldırıya maruz kalan bir aile, arabaları içinde silahla taranarak katledildiler. Vefat edenlere Allah´tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçleri tarafından katil zanlılarının hemen yakalanmış olması ve adli mercilere intikal etmesi nedeniyle yetkililere teşekkür ediyoruz. Ancak temennimiz bu tür hadiselerin hiç olmaması, olmasına fırsat verilmemesidir. Vahşice katledilen bu misafirlerimiz, komşularımız ve kardeşlerimizin hüznünü ve acısını paylaşıyor, katilleri şiddetle telin ediyor ve adli sürecin kapsamlı, şeffaf ve itina ile yürütülmesini bekliyoruz. Bu vesileyle can ve mal güvenliğinin tesisini, huzur ve kardeşliğin ikamesini zedeleyecek her türlü söz, ilişki ve eylemlere karşı hepimiz el ele gönül gönüle vermek zorunda olduğumuzu bu vesileyle tekrar ifade ediyoruz" dedi.Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-20 17:52:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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