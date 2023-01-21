Şanlıurfa'daki kazada ölen 4 kişinin cenazeleri, Mardin'e gönderildi (2)

Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

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Şanlıurfa'da, sürücüsünün otoyoldaki taralı alandan geçmeye çalıştığı kurtarıcıya çarpan otomobilde ölen Cengiz Çaça ile Ahmet Baştaş, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü öğrencisi kızı Melek Baştaş ve Doğan Bahadur'un cenazeleri, Mardin'e getirildi. Cenazeler, Artuklu ilçesindeki Kamor Halk Mezarlığı'nda kılınan namazların ardından yakınlarının Kürtçe ve Türkçe ağıtlarıyla yan yana defnedildi.

Öte yandan Cengiz Çaça'nın, 10 günlük bebeğinin olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-01-21 15:52:16



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