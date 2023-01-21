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İstanbul´daki kazada ölen emekli imam, memleketi Nusaybin´de defnedildi

DHA

İstanbul´daki kazada ölen emekli imam, memleketi Nusaybin´de defnedildi


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)İSTANBUL´da oğlunun mezarına giderken, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki emekli imam Şerif Uğur, memleketi Mardin´in Nusaybin ilçesinde defnedildi.
Olay, 19 Ocak´ta Küçükçekmece´de meydana geldi. Oğlunun mezarını ziyarete giden emekli imam Şerif Uğur (79), aracından inerek yolun karşısına geçtiği sırada, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Şerif Uğur'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde gönderildi.
Şerif Uğur´un cenazesi,  20 yıl boyunca imamlık yaptığı Kışla Camisi'ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Cenazeye siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları, bölgedeki çok sayıda imam ve yakınları katıldı. Uğur´un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Hacılar Mezarlığı'na getirilerek defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-01-21 22:01:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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