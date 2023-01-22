Salih KESKİN/MARDİN,(DHA) MARDİN´de, Irak uyruklu 5 kişinin yaşamanı yitirdiği silahlı saldırının ardından kentte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları adına bir heyet, taziye ziyareti için Irak´ın Duhok kentine gitti.
Mardin'de 19 Ocak´ta Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde içinde bulundukları cipte uğradıkları silahlı saldırı sonucunda Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaşamını yitirdi. Mardin´de faaliyet yürüten oda, borsa, dernek ve sivil toplum kuruluşları adına bir heyet, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ile birlikte saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilemek üzere sabah saatlerinde Irak´ın Duhok kentine gitti. Heyet, Duhok´ta ailelerle bir araya gelerek, taziyelerini iletti. Edilen duaların ardından heyet, Türkiye´ye döndü.
Öte yandan saldırının ardından gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.´nin işlemleri devam ettiği öğrenildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-22 18:53:26
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