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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ocak'ta Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan içinde akraba 5 kişinin bulunduğu cipe, hafif ticari araçtan ateş açıldı. Çok sayıda merminin isabet ettiği cipin önünü araçla kesen saldırganlar, içindekilere kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemleri sonrası Irak'a gönderildi.

Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından tespit edilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Soygun nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini belirten şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y. ile Z.K. ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin işlemleri ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-01-23 13:38:17



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