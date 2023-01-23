Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Sincar (30), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Sincar'ın kullandığı 01 ETA 41 plakalı motosiklet, kırsal Yüce Mahallesi yol ayrımına girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sincar, hayatını kaybetti. Ahmet Sincar'ın cenazesi, işlemleri sonrası götürüldüğü Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-23 13:47:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.