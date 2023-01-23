Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



4 KİŞİ TUTUKLANDI

Mardin´in Artuklu ilçesinde seyir halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Faris Akseven, Abdullah Kaplan ve Murat Yiğit, 'Gece vakti yağma', 'Bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' ve 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma', Ç.B. ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçlarından tutuklandı. M.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-01-23 17:22:54



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