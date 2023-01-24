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MARDİN'DE, CİPTEKİ 5 IRAKLININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE (4)

DHA

MARDİN'DE, CİPTEKİ 5 IRAKLININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE (4)


DELİLLERİ ÇOCUK SAKLAMIŞSalih KESKİN/MARDİN, (DHA)Mardin´in Artuklu ilçesinde seyir halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan suça sürüklenen çocuk Ç.B.'nin, suç delillerini gizlediği ve sakladığı ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:
"Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında F.A. ve A.K. nitelikli yağma ve bir suçu gizlemek, ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme suçlarından, şüpheli M.Y. bu suçlara yardım etmekten, Suça Sürüklenen Çocuk Ç.B. suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 23 Ocak 2023 tarihinde sevk edildikleri Mardin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır. Olayla ilgili olarak soruşturma işlemlerine titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir." (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-24 00:31:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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