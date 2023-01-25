Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçiye, Mardin'den İngilizce çeviri Kur'an



Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN´de bir araya gelen 61 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, İsveç'te Kur´an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan´a, İngilizce çeviri Kur´an-ı Kerim gönderdi.

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şubesi ev sahipliğinde toplanan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu temsilcileri, Hollanda ve İsveç'te Kur´an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı. STK'lar adına yapılan açıklamayı okuyan İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı ve STK Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, "Son yüzyılda iki dünya savaşı, yüzlerce iç savaş ve yüz milyonlarca insanın ölümüyle neticelenen dramatik bir asır yaşandı. 21´inci yüzyıldayız; hala her gün milyonlarca insan, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Cehalet, sefalet, çevre ve uzay kirliliği yanında insanlar anlamsızlık ve inançsızlık içinde bunalımlara sürükleniyor. Bunun sorumluları kimlerdir? Bunun sorumluları elbette ki ırkçılık, yabancı düşmanlığı, inançsızlık, kutsala saldırı, ahlaksızlık, ailesizlik ve yalnızlaşmayı himaye eden akımlar, partiler, kurumlar, şirketler ve ülkelerdir. Bunun sorumluları tevhit, adalet, ahlak, hukuk, iyilik, merhamet ve insani erdemleri tavsiye eden Kur´an´ın hayat veren semavi ve evrensel mesajlarına kulak tıkayanlardır" dedi.

Konuşmanın ardından STK temsilcileri, Kur´an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'a Kur´an'ın İngilizce çevirisini gönderdi. Kur´an'ın girişine İngilizce 'İnsan bilmediğinin düşmanı ve cahilidir! Lütfen yaktığın bu kitabı önce oku; sonra anlamaya çalış' notu yazan Necmettin Başboğa ile Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, Rasmus Paludan'ın Danimarka'daki adresine kargo ile yolladı. DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-25 17:38:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.