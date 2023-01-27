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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıldır özel çocuklara `Sevgi şifadır´ sloganı ile müzikle terapi yapıyor

DHA

10 yıldır özel çocuklara `Sevgi şifadır´ sloganı ile müzikle terapi yapıyor


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de gıda teknolojisi öğretmeni Mehmet Gökdemir (33), yatağa bağımlı, hareket kabiliyeti kısıtlı ve rehabilitasyon ihtiyacı olan çocuklara 10 yıldır müzikle terapi yapıyor. `Sevgi şifadır´ sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle her hafta bir rehabilitasyon merkezi, köy veya ev ziyaretine giden Gökdemir, ailelerden de olumlu tepkiler alıyor. Birçok hastalığın müzikle yenilebileceğini belirten Gökdemir, "Hedefimiz, Mardin´in dışında başka bölgelerde de bu etkinliği yapmak. Türkiye´deki tüm lösemi ve yatağa bağımlı olan hasta çocuklara ulaşmaya çalışacağız" dedi.
Mardin´de özel bir okulda gıda teknolojisi öğretmenliği yapan ve müzikle de ilgilenen Mehmet Gökdemir, üniversite okurken tiyatro ekibiyle bir etkinliğe gittiği köy okulunda, çocukların sevinçlerinden etkilenerek sosyal sorumluluk projesi başlattı. `Sevgi şifadır´ sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle 10 yıldır her hafta bir rehabilitasyon merkezi, köy veya ev ziyaretine giden Gökdemir, yatağa bağımlı, hareket kabiliyeti kısıtlı ve rehabilitasyon ihtiyacı olan çocuklara müzik bölümü öğrencisi İbrahim Yıldırım ile canlı müzikle terapi yapıyor. Gökdemir´in hedefi Türkiye´deki tüm hasta ve engeli çocuklara ulaşmak. 
`ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNİYOR, BİZ DE ÇOK MUTLU OLUYORUZ´
Yaptıkları müzik etkinliğinde çocukların çok sevindiğini belirten Gökdemir, "Üniversite okurken, tiyatro ekibiyle bir köye ziyarete gittim. Burada çocukların sevinçlerinden etkilenerek böyle bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamaya karar verdim. 2016 yılından beri de arkadaşım İbrahim Yıldırım ile projeyi devam ettiriyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz engelli çocuklardır. Her hafta ya bir rehabilitasyon merkezini, köyü ya da çocukları evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlara canlı müzik yapıyoruz. Çocuklar çok seviniyor, biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.
`BİRÇOK HASTALIĞIN MÜZİKLE YENİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM´
Ailelerin de uygulamadan memnun olduklarını ve müzikle birçok hastalığın yenilebileceğini düşündüğünü ifade eden Gökdemir, şunları söyledi:
"Ailelerin de buna ihtiyacı olduğu için ailelere de çok güzel moral oluyor. Bir nebze olsun çocukların rutinini değiştirmek ve hoş zaman geçirmelerini istedik. Bu etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Özellikle yatağa mahkum olan çocuklar, sürekli evde oldukları için sıkılıyorlar. Gittiğimizde çok neşeleniyorlar. Yaklaşık bir saat müzik dinletisi sunuyoruz. Hedefimiz, Mardin´in dışında başka bölgelerde de bu etkinliği yapmaktır. Türkiye´deki tüm lösemi ve yatağa bağımlı olan hasta çocuklara ulaşmaya çalışacağız. Bizim çıkış noktamız, `Sevgi Şifadır´ sloganıdır. Bu sloganla 10 yıldır, sevgiyle çocuklara şifalı olamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz."
Müzik bölümü öğrencisi İbrahim Yıldırım da çocukların mutluluğunun kendisine en güzel hediye olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-01-27 11:03:27

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