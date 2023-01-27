Mardin´de Berat ve Ahmet, yeniden okula kazandırıldı



Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan `Eğitimle Yeniden Buluşma´ projesi kapsamında, Mardin´de çeşitli nedenlerle eğitime ara veren 909 öğrenci, tekrar okulla buluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü ve beraberindekilerin ailelerini ziyaret ettiği Muhammed Berat (15) ve Ahmet (17) de okula dönmeye ikna edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan kayıt komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı´nın `Eğitimle Yeniden Buluşma´ projesi kapsamında, okuldan çeşitli nedenlerle ayrılmış öğrencileri belirleyip, yeniden eğitime başlamaları için çalışmalarını sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir; Artuklu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve kayıt komisyonu ile ilçede kayıt dışı olan öğrencilerin ailelerini ziyaret etti. Çalışmalar sonucu 909 öğrenci, tekrar eğitime kazandırıldı.

Çubuk Mahallesi´nde yaşayan Muhammed Berat, ailesiyle görüşülerek okula dönmesi için ikna edildi. Babası işitme engelli olduğu için çalışıp, ailesine katkı sağlamak isteyen Muhammed Berat ile 3 kardeşinin eğitim ve servis giderleri, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce karşılanacak. Muhammed Berat, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) El Sanatları Bölümü 9´uncu sınıfa kaydedilerek, eğitime devam etmesi sağlandı.

Filistin asıllı olan ve İsrail-Filistin çatışmalarında babasını kaybeden Ahmet ise 3 kardeşinden 2´si zihinsel engelli, diğeri de küçük olduğu için ailesine bakmak amacıyla çalışmak zorunda kalınca eğitim hayatına devam edemedi. İl Milli Eğitim Müdürü Demir, Ahmet ile diğer kardeşlerinin eğitim masraflarının karşılanacağının sözünü verip, tekrar okula dönmeye ikna etti.

`AMACIMIZ, FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK´

İl Milli Eğitim Müdürü Demir, kırsal mahallelerden başlayıp, okulu bırakmak zorunda olan öğrencilerin aileleriyle bire bir görüşüp, eğitime geri kazandırılması için yoğun mesai harcadıklarının belirterek, "Bakanımız Sayın Mahmut Özer öncülüğünde başlatılan projemiz, ivedi bir biçimde bizlere olumlu dönüşler verdi. Projenin tanıtılmasının ardından harekete geçerek ilimizdeki kayıt dışı öğrencileri tespit ettik. Edindiğimiz bilgilere göre tek tek her ailenin kapısını çalarak yorulmadan, usanmadan öğrencilerimizin eğitime geri kazandırılmasının öneminden bahsettik. Bugün de Muhammed Berat ile Ahmet adlı öğrencilerimizi eğitime tekrar kazandırmak için ailelerine misafir olduk. Sağ olsunlar, ailelerimiz bizi çok güzel ağırladı. Bizi kırmadan ve çocuklarının geleceğini önceleyerek bizimle iş birliği yapmaya karar verdiler. Bu sayede öğrencilerimizi eğitime tekrar kazandırmış olduk. Buradaki amacımız, eğitim davamızda fırsat eşitliğini güçlendirmek ve bütün çocuklarımızın aynı nitelikte eğitime erişmelerini sağlamaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-01-27 13:47:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.