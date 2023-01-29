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Kilisedeki yangında ölen Fehim Atsup, Mardin Ermeni Mezarlığı'nda defnedildi 

DHA

Kilisedeki yangında ölen Fehim Atsup, Mardin Ermeni Mezarlığı'nda defnedildi 


Emrullah KARAKAŞ/ MARDİN, (DHA)İSTANBUL'da Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden, Surp Pırgiç Ermeni Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup'un amcası Fehim Atsup (75), Mardin'in Derik ilçesindeki Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.
İstanbul Beyoğlu'nda, Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'ndeki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin 3 katlı lojmanında, 23 Ocak'ta çıkan yangında Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetti. Surp Pırgiç Ermeni Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup'un amcası olan Fehim Atsup için Kocamustafapaşa'daki Surp Kevork Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin Atsup'un cenazesi, vasiyeti nedeniyle defnedilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine getirildi. 3 çocuk babası Atsup, Kale Mahallesi'ndeki Ermeni Mezarlığı'nda, Hatay'dan gelen papaz Yahya Tabaş'ın Türkçe ve Ermenice dualarıyla toprağa verildi. 
Törene katılan Derikli araştırmacıyazar Eyyüp Güven, 60 yıla yakındır Ermeni Mezarlığı'na cenaze gelmediğini belirterek, "1970´ten sonra yapılan göçler sonucu burada kalanlar defnedilmiş. Onun dışında ise başka bir yerden getirenler yoktur. Bütün Derik halkı, buradaki cenazeye sahip çıkmıştır. 50 yıldan fazla bir sürede ilk defa böyle bir misafirin gelmesi, bizim için misafirlikten ziyade Derik halkına verilen bir şereftir" dedi.
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup da "Amcam yangından çıkan dumandan zehirlenerek vefat etti. Çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Takdir öyleymiş. Onun isteği üzerine buraya getirdik. Amcam 75 yaşındaydı. Özellikle hepimize vasiyeti vardı. 'Öldüğüm zaman beni Derik'e götürün' demişti. Cenaze merasimi için buraya geldik. Derik halkına teşekkür ediyoruz. Çok ilgilidirler, çok candan davrandılar. Hepsi için ne desek az. Bu vesileyle tekrar yuvamıza geri döndük" diye konuştu. 
Papaz Yahya Tabaş ise "Onu kendi toprağına emanet etmeye geldik. Öyle ki bu toprakları çok sevdi, bu topraklarda büyüdü. Gençliğini verdi ve o toprak kendisini buraya geri çağırdı. Öyle ki burada çok güzel günler geçirmişti. Belki burada bizim Ermeni halkımız olarak cemaatimiz kalmadı ama onun sevdiği komşuları, arkadaşlıkları, dostlukları hala burada" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2023-01-29 12:02:03

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