Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hastanede tedaviye alındı. Aslan´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HDP´den 25´inci dönem Mardin ve 26´ncı dönem Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Aslan´ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aslan´ın kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlenmesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor. Dua ediniz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2023-01-31 13:08:11



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