Ambulans uçak, Arjen bebek için havalandı

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-MARDİN'de Hemolitik Üremik Sendromu (HÜS) tanısı konulan 13 aylık Mir Arjen Dur, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Mir Arjen Dur'a yapılan tetkikleri sonucunda Hemolitik Üremik Sendromu (anemi, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesi) tanısı konuldu. Bebek, Mardin İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile görüşülerek ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-02-02 15:17:54
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